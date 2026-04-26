EN VIVO | Sigue el minuto a minuto de todos los partidos de la última jornada del Torneo Clausura 2026

Este domingo 26 de abril a las 3:00 PM arrancan de forma simultánea los seis partidos de la jornada 22, la última de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026. El título, el segundo descenso y el último boleto a los cuartos de final se definen en una misma tarde, en lo que promete ser una de las jornadas más emocionantes que ha vivido la Liga Nacional en los últimos años. Así se jugarán los partidos en esta fecha decisiva.

Municipal vs. Mixco

El duelo más atractivo de la jornada enfrenta al segundo y al líder del Clausura en un partido que podría definir al campeón en la cancha. Mixco llega con 36 puntos y Municipal con 35, por lo que cualquier resultado puede cambiar el panorama en el título del certamen.

Malacateco vs. Comunicaciones

Los Toros reciben a los Cremas en un duelo clave para la permanencia. Malacateco llega con 50 puntos en la zona de peligro de la tabla acumulada y necesita ganar para alejarse del descenso, mientras Comunicaciones llega ya salvada y con la mirada puesta en la liguilla.

Aurora vs. Mictlán

Mictlán llega como el equipo más comprometido en la tabla acumulada con 50 puntos y peor diferencia de goles que sus rivales directos. Los Conejos necesitan ganar y esperar resultados favorables para evitar acompañar a Achuapa en el descenso a la Primera División.

Guastatoya vs. Marquense

El partido más caliente de la zona baja. Guastatoya con 50 puntos recibe a Marquense con 53 en un duelo directo entre dos equipos que pelean por la permanencia. Los Pecho Amarillo necesitan ganar para salvarse sin depender de otros resultados, mientras los Leones con un empate podrían asegurar su continuidad en la máxima categoría.

Achuapa vs. Antigua GFC

Achuapa se despide de la Liga Nacional en su último partido antes de regresar a la Primera División tras confirmarse su descenso matemático en la jornada anterior. Antigua GFC llega sin presión con 75 puntos en la tabla acumulada y buscará cerrar la fase regular con una victoria de cara a los cuartos de final.

Xelajú MC vs. Cobán Imperial

Xelajú llega con 36 puntos igualado con Mixco en el liderato del Clausura y necesita ganar esperando un tropiezo del Deportivo Mixco para coronarse campeón. Cobán Imperial llega ya clasificado y con la permanencia asegurada, pero con la motivación de dar la sorpresa en el Mario Camposeco ante su rival regional.