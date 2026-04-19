EN VIVO: Xelajú iguala el partido con Mictlán

Xelajú logró la paridad, al minuto 60 en el Estadio La Asunción, gracias a Harim Quezada y el resultado parcial queda 2 – 2.

Las estadísticas del encuentro entre Mictlán y Xelajú del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Mictlán (3)

VS

Xelajú (1)

Así llegan Mictlán y Xelajú

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

En la jornada previa, Mictlán igualó 2-2 el juego ante Mixco. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 14 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Achuapa. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 5 en su arco.

El local está en el noveno puesto con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (9 PG – 6 PE – 5 PP).

El partido en el Estadio La Asunción fue dirigido por el árbitro Walter López Castellanos.

Formación de Mictlán hoy

Gabriel Álvarez presentó una alineación 4-4-2 con John Faust en la portería; Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges y William Ramírez en la línea defensiva; Justin Racancoj, Brandon Rivas, Osman Salguero y Kendel Herrarte en el mediocampo; y Cesar Chinchilla y William Fajardo en la delantera.

Formación de Xelajú hoy

Por su parte, el entrenador Roberto Hernández ha decidido parar un esquema 3-4-3, con el arquero Rubén Silva; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz como defensores; Elmer Cardoza, Antonio López, Jorge Aparicio y Widvin Tebalan como centrocampistas; y Yilton Díaz, Harim Quezada y Yair Jaén como delanteros.