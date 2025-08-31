EN VIVO: Xelajú amplía la diferencia ante Marquense, imponiéndose con un marcador 3-1

Con gol de Harim Quezada, al minuto 92, Xelajú supera 3-1 a Marquense en el estadio Mario Camposeco.

Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Marquense del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Xelajú (2)

VS

Marquense (2)

(2) VS (2) Tarjetas Rojas:

Xelajú (2)

VS

Marquense (1)

Así llegan Xelajú y Marquense

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Xelajú se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Municipal. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Marquense derrotó 4-1 a Malacateco. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 5 en su arco.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 2 PP).

Mario Escobar Toca fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mario Camposeco.

Amarini Villatoro presentó una alineación 4-4-2 con Rubén Silva defendiendo la portería; Javier González, José Javier Longo, Manuel Romero y Kevin Ruíz en la zaga; Maynor de León, Jorge Aparicio, Antonio López y Yilton Díaz en el centro del campo; y con Steven Cárdenas y Pedro Báez en el ataque.

Por su parte, Walter González salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Manuel Sosa en la portería; Elías Vásquez, Fernando Fuentes, Oscar Linton, Brailin de León en la línea defensiva; Josué Cano, Marvin Ceballos, Aarón Navarro y José Joj en el mediocampo; y Diego Casas y David Chuc en la delantera.