En vivo: Xelajú MC recibe al cuadro de la Antigua GFC en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura

Xelajú MC recibe hoy a las 20:00 horas al cuadro de Antigua GFC por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

El encuentro se disputará este lunes debido a que el cuadro de los Superchivos se encontraba participando en la Final de la Copa Centroamericana, donde perdió contra el equipo de Alajuelense de Costa Rica. Ahora el cuadro altense concentra todas sus energías en el certamen nacional.

Bajo la dirección de Amarini Villatoro, Xelajú buscará aprovechar la localía para dar el primer golpe en esta serie y encaminarse a las semifinales. Por su parte, Antigua GFC, que finalizó en la tercera posición de la tabla general, intentará obtener un resultado positivo en territorio quetzalteco para definir la llave en casa, en el estadio Pensativo el próximo jueves.

Una de las principales novedades será el regreso de los hermanos Diego y Óscar Santis, quienes ya están disponibles luego de haber cumplido la suspensión y podrían convertirse en piezas clave en el esquema de Mauricio Tapia.