EN VIVO | Xelajú MC vs. Antigua GFC por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026

Xelajú MC y Antigua GFC cierran este sábado la actividad de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Mario Camposeco a las 9:00 de la noche. Los Superchivos, dirigidos por Roberto Hernández, buscan en casa los tres puntos que los acerquen al líder Comunicaciones en la tabla del torneo.

Xelajú llega a este compromiso en el tercer lugar del Clausura 2026 con 19 puntos, a seis del líder Comunicaciones. Los quetzaltecos necesitan sumar de tres en casa para mantener la presión sobre los primeros dos lugares y no perder terreno en la segunda vuelta del torneo, donde cada resultado se vuelve determinante.

Antigua GFC, dirigido por Mauricio Tapia, llega en la octava posición con 14 puntos tras el empate agónico 2-2 ante Cobán en la jornada anterior. Los Panzas Verdes buscarán repetir el buen nivel mostrado en las últimas fechas y sumar de visita para acercarse a la zona de clasificación del Clausura 2026.

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