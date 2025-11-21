EN VIVO| Xelajú MC vs. Cobán Imperial abren la jornada 21 del torneo Apertura 2025

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025 dará inicio este viernes con un duelo vibrante entre Xelajú MC y Cobán Imperial, programado para las 20.00 horas en el estadio Mario Camposeco.

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final del campeonato. El cuadro altense ocupa actualmente la octava posición, con 22 unidades, mientras que los príncipes azules se ubican en la novena casilla, con la misma cantidad de puntos, lo que convierte este enfrentamiento en un choque directo por la clasificación.

Los Superchivos buscarán aprovechar la localía y el apoyo de su afición en el Mario Camposeco, mientras que Cobán intentará dar la sorpresa y sacar tres puntos de visitante.