EN VIVO | Xelajú MC vs. Cobán Imperial por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026

Xelajú MC y Cobán Imperial cierran la jornada final en el Estadio Mario Camposeco en un partido donde los locales llegan con todo por ganar. Los Superchivos de Roberto Hernández llegan con 36 puntos, igualados con Mixco en el liderato del Clausura, y una victoria combinada con un tropiezo de los Chicharroneros podría coronarlos campeones del torneo en el cierre de la fase regular.

Cobán Imperial llega a Quetzaltenango con 55 puntos en la tabla acumulada y la permanencia ya asegurada, por lo que los Príncipes Azules afrontan este partido sin la presión del descenso pero con la motivación de dar la sorpresa en el Mario Camposeco ante un Xelajú que necesita ganar para seguir soñando con el título. Un duelo regional que promete intensidad en los noventa minutos más importantes del Clausura 2026.

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