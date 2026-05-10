EN VIVO | Xelajú MC vs. Comunicaciones: partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026

Xelajú MC y Comunicaciones cierran este domingo la llave más emocionante de las semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango a las 19.00 horas.

La serie llega completamente igualada 2-2 tras el partido de ida del jueves en el Cementos Progreso, donde los Cremas se pusieron en ventaja en dos ocasiones pero Xelajú respondió con el empate en ambas, el último de ellos a través de un autogol de José Carlos Pinto al minuto 85 que igualó el marcador en los últimos instantes del partido.

El criterio de desempate favorece a Xelajú MC por haber terminado como líder del Clausura 2026 con 39 puntos, lo que significa que a los Superchivos les bastará con empatar para avanzar a la gran final. Comunicaciones llega con la obligación de ganar en uno de los estadios más difíciles de la Liga Nacional, donde la afición quetzalteca promete crear un ambiente espectacular para apoyar a su equipo en la búsqueda de la final.

Marco Antonio Figueroa llega con un Comunicaciones que quiere ganar en el Mario Camposeco, consciente de que solo la victoria les dará el boleto a la gran final del Clausura 2026 y el cuarto cupo de Guatemala en la Copa Centroamericana 2026. El ganador de esta llave se medirá ante Municipal, que ya aseguró su lugar en la final tras golear a Mixco 7-0 en el global.