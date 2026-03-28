EN VIVO | Xelajú MC vs. Guastatoya por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Xelajú MC y Guastatoya cierran la jornada del sábado en el Estadio Mario Camposeco en uno de los duelos más atractivos de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026. Los Superchivos de Roberto Hernández reciben en casa a los Pecho Amarillo de Pablo Centrone en un partido en el que el equipo local buscará ratificar su liderato en el certamen.

Xelajú llega a este compromiso como líder del Clausura 2026 con 26 puntos, los mismos que Cobán Imperial y Mixco, pero con mejor diferencia de goles que los mantiene en lo más alto de la clasificación. Los superchivos vienen de una victoria clave en la jornada 15 al vencer 3-1 a Comunicaciones en el Cementos Progreso, resultado que los catapultó a la cima del torneo.

Guastatoya, por su parte, llega en la octava posición con 20 puntos y necesita sumar para no alejarse de la zona de clasificación. Los Pecho Amarillo de Pablo Centrone han mostrado un fútbol propositivo a lo largo del torneo y llegan al Mario Camposeco con la intención de llevarse algo positivo ante el líder del campeonato.

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