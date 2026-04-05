EN VIVO | Xelajú MC vs. Malacateco por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026

Xelajú MC y Malacateco cierran la jornada del domingo en el Estadio Mario Camposeco en el tercer partido de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026. Los Superchivos de Roberto Hernández reciben a los Toros de Minor Díaz en un duelo con motivaciones muy distintas para cada equipo en la tabla.

Xelajú llega en la tercera posición del Clausura 2026 con 27 puntos, en la pelea por el liderato del certamen junto a Municipal y Cobán Imperial. Los Superchivos buscarán sumar de a tres en casa para mantenerse en lo más alto de la clasificación y no perder terreno respecto a sus rivales directos.

Malacateco, por su parte, llega en la undécima posición del Clausura con apenas 16 puntos, en una situación comprometida en la tabla. Los Toros necesitan los tres puntos para alejarse de los puestos de peligro y dar un golpe de autoridad en su visita al Mario Camposeco en la recta final del torneo.

Sigue el minuto a minuto, cada jugada y cada gol a través del EN VIVO de PrensaLibre.com aquí: