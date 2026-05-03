EN VIVO | Xelajú MC vs. Marquense por el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

Xelajú MC y Marquense cierran este domingo la jornada de cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango en el partido más abierto de la vuelta. Los Superchivos de Roberto Hernández llegan con la serie igualada 1-1 tras el empate del partido de ida en el Estadio Marquesa de la Ensenada, donde Widvin Tebalán abrió el marcador para Xelajú pero Diego Casas igualó para los Leones en el minuto 59.

El criterio de desempate favorece a los Superchivos por haber terminado líderes del Clausura con 39 puntos, por lo que un empate en el Mario Camposeco sería suficiente para avanzar a las semifinales.

Marquense llega al Mario Camposeco con la obligación de ganar para seguir con vida en la liguilla, en lo que sería una de las sorpresas más grandes de los cuartos de final si los Leones logran eliminar al líder del Clausura en su propio estadio. El equipo de Omar Arellano tiene en Diego Casas, segundo máximo goleador del torneo con 14 tantos, su principal carta ofensiva para dar la sorpresa en Quetzaltenango. Xelajú, por su parte, deberá afrontar el partido con la baja de Antonio López por expulsión en el partido de ida y con la preocupación adicional de la lesión de Kevin Ruiz, quien también debió salir en el primer tiempo del partido ante Marquense.

Los Superchivos buscarán aprovechar el apoyo de su afición en el Mario Camposeco para sellar la clasificación y avanzar a las semifinales donde podrían medirse ante Comunicaciones o el equipo que avance de la otra llave.

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