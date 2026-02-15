EN VIVO | Xelajú MC vs. Marquense por la jornada 6 del Clausura 2026

Xelajú MC recibirá este domingo a Marquense en el Estadio Mario Camposeco por la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. Los superchivos dirigidos por Roberto Hernandez buscarán redimirse en la Liga Nacional tras quedar eliminados de la Copa de Campeones de Concacaf en días pasados.

La eliminación continental dejó un sabor amargo en Xelajú, que ahora debe concentrar todas sus energías en el torneo local. Los quetzaltecos tienen la oportunidad perfecta de levantar el ánimo con una victoria en casa ante un rival directo que también atraviesa un momento complicado.

Marquense llega desesperado por sumar puntos. Los rojinegros dirigidos por Leonel Noriega ocupan la última posición de la tabla acumulada con 28 puntos y peligran seriamente en la zona de descenso directo. Los de San Marcos necesitan urgentemente los tres puntos para alejarse del fondo de la clasificación general y no seguir hundiéndose en la crisis.

Sigue el minuto a minuto aquí del partido aquí: