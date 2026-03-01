EN VIVO | Xelajú MC vs. Mictlán por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026

Xelajú MC recibe este domingo a Mictlán en el estadio Mario Camposeco en el marco de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026. El partido cierra la actividad dominical a las 6:00 de la tarde con los Supergigantes en busca de los tres puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla.

Xelajú llega a este compromiso en la quinta posición con 14 puntos, a seis del líder Cobán Imperial que venció este mismo domingo a Achuapa. Los quetzaltecos saben que una victoria los acercaría al grupo de los cuatro primeros y los mantendría en la pelea por los puestos de clasificación en la segunda mitad del torneo.

Mictlán, por su parte, llega en la undécima posición con 9 puntos, fuera de la zona de clasificación. Los visitantes necesitan sumar de tres en tres para acercarse a los primeros ocho lugares y no perder terreno en una tabla donde los puntos se vuelven cada vez más valiosos conforme avanza el torneo.

El partido en el Mario Camposeco se perfila como una oportunidad clara para Xelajú de aprovechar su localía ante un rival que llega desde la parte baja de la tabla, en un duelo donde los Superchivos parten como favoritos pero deberán imponerse con contundencia para no dejar escapar puntos importantes en casa.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí: