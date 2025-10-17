EN VIVO | Xelajú MC vs. Mixco por la jornada 15 del torneo Apertura 2025

Xelajú MC será el encargado de abrir la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 cuando reciba esta noche, a las 20:00 horas, en el estadio Mario Camposeco al Deportivo Mixco.

Altenses y chicharroneros protagonizarán el primer duelo de la fecha en un encuentro que promete emociones desde el pitazo inicial. Los dirigidos por Amarini Villatoro buscarán regresar a la senda del triunfo en el certamen nacional para acercarse a los puestos de privilegio en la tabla.

Por su parte, el cuadro misqueño intentará sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por el liderato, el cual comparte actualmente con Municipal. Además, Mixco cuenta en sus filas con el goleador del torneo, Nicolás Martínez, quien acumula 11 anotaciones y será la principal carta ofensiva para este compromiso.