EN VIVO | Xelajú MC vs. Mixco por la jornada 8 del Clausura 2026: partido que cierra la fecha en el Mario Camposeco

Los superchivos reciben a los chicharroneros en el último encuentro de la jornada. Xelajú busca consolidarse en la parte media-alta con 10 puntos en el sexto lugar. Mixco llega con 8 puntos en octava posición necesitando sumar para escalar en la tabla.

Alejandra Soto

Xelajú MC recibirá a Mixco en el Estadio Mario Camposeco en el partido que cierra la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. Los superchivos dirigidos por Roberto Hernández buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos que los mantengan cerca de los primeros lugares del certamen.

Los quetzaltecos tienen 10 puntos y ocupan la sexta posición de la tabla. Xelajú viene de perder ante Malacteco 1-0 y llega con ganas seguir escalando posiciones en un torneo donde han mostrado un buen nivel de juego en casa.

Los chicharroneros dirigidos por Fabricio Benítez necesitan sumar como visitantes para acercarse a la parte media-alta de la clasificación y no perder terreno con los líderes.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí:

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Clausura 2026 Futbol nacional Xelajú MC vs. Mixco 

