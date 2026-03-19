En VIVO: Xelajú MC vs. Municipal por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026

La jornada 14 del Torneo Clausura llegará a su fin esta noche, a las 20.00 horas, cuando Xelajú MC reciba en el estadio Mario Camposeco a Municipal, en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Será un duelo de alto nivel entre chivos y escarlatas, dos equipos que se mantienen en la pelea por los primeros lugares de la tabla y que históricamente han protagonizado enfrentamientos intensos en el fútbol nacional. El cuadro rojo llega motivado tras una contundente goleada en casa, en la jornada anterior, contra Aurora FC..

Ambos equipos ya se enfrentaron en la tercera jornada del torneo, partido que terminó con victoria para Municipal en la primera vuelta, bajo la dirección de Mario Acevedo, antecedente que añade un ingrediente especial al compromiso de esta noche. Por ello, Xelajú saldrá con la consigna de cobrar revancha y quedarse con la victoria en casa. Tanto chivos como rojos buscarán tres puntos para mantenerse firmes en la lucha por la clasificación