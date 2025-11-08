EN VIVO| Xelajú vs. Achuapa por la jornada 19 del torneo Apertura 2025

El estadio Mario Camposeco será el escenario del último partido de la jornada sabatina, donde Xelajú MC recibirá a Achuapa a las 21:00 horas. Un encuentro que promete intensidad y emociones, ya que ambos equipos buscan cerrar la noche con una victoria que impulse sus aspiraciones en la tabla general.

El cuadro altense llega con la obligación de hacerse fuerte en casa y reencontrarse con el triunfo ante su afición. Los chivos han mostrado irregularidad en las últimas jornadas, alternando buenos momentos de juego con resultados que no terminan de reflejar su esfuerzo en el terreno.