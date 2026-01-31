EN VIVO | Xelajú vs. Comunicaciones FC por la jornada 4 del torneo Clausura 2026

Xelajú MC recibe este sábado a las 7:00 p.m. a Comunicaciones FC en el estadio Mario Camposeco por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Los superchivos dirigidos por Roberto Hernández buscarán aprovechar su localía para sumar tres puntos importantes ante uno de los grandes del fútbol guatemalteco.

El conjunto quetzalteco llega con 4 puntos tras tres jornadas disputadas. Xelajú viene de empatar con Antigua GFC y necesita ganar en casa para acercarse a los líderes del torneo y consolidarse en la parte alta de la tabla del certamen.

Por su parte, Comunicaciones suma 6 puntos en tres jornadas y marcha tercero en la tabla del Clausura 2026. Sin embargo, los cremas dirigidos por Marco Antonio Figueroa ocupan la última posición de la tabla acumulada, por lo que cada punto es vital en su lucha por salir de la zona de descenso. Los albos necesitan seguir sumando de a tres para mejorar su situación en la clasificación general.

Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí: