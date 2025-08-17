EN VIVO | Xelajú vs. Guastatoya por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO | Xelajú vs. Guastatoya por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

El último partido de la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 se disputará este domingo a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC recibirá al Deportivo Guastatoya.

El último partido de la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 se disputará este domingo a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC recibirá al Deportivo Guastatoya en un enfrentamiento que promete emociones y puntos clave para ambos clubes.

El cuadro altense buscará aprovechar su condición de local para tomar un buen paso en el campeonato, ya que sus resultados en las primeras fechas han sido irregulares. Por su parte, Guastatoya llega a Quetzaltenango con la urgencia de sumar su primera victoria en el presente torneo.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Datafactory Deportes Futbol nacional Guastatoya Xelajú MC 
