EN VIVO| Xelajú vs. Malacateco miden fuerzas por la jornada 12 del torneo Apertura 2025

La jornada dominical del Apertura 2025 cerrará con un partido de alto voltaje en el estadio Mario Camposeco. Xelajú MC recibirá a Malacateco a las 20:00 horas en un choque donde ambos equipos buscan puntos vitales en la pelea por mantenerse en la parte alta de la tabla.

El cuadro altense llega motivado tras una serie de resultados positivos que lo han colocado como uno de los animadores del torneo. Malacateco, por su parte, afronta el compromiso con la intención de recuperar terreno perdido en las primeras jornadas.