EN VIVO| Xelajú vs. Malacateco miden fuerzas por la jornada 12 del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Xelajú vs. Malacateco miden fuerzas por la jornada 12 del torneo Apertura 2025

La jornada dominical del Apertura 2025 cerrará con un partido de alto voltaje en el estadio Mario Camposeco. Xelajú MC recibirá a Malacateco a las 20:00 horas.

|

Xelajú recibe a Malacateco en la jornada 12. (Foto: Prensa Libre)

La jornada dominical del Apertura 2025 cerrará con un partido de alto voltaje en el estadio Mario Camposeco. Xelajú MC recibirá a Malacateco a las 20:00 horas en un choque donde ambos equipos buscan puntos vitales en la pelea por mantenerse en la parte alta de la tabla.

El cuadro altense llega motivado tras una serie de resultados positivos que lo han colocado como uno de los animadores del torneo. Malacateco, por su parte, afronta el compromiso con la intención de recuperar terreno perdido en las primeras jornadas.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Datafactory Deportes Futbol nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS