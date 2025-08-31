EN VIVO| Xelajú vs. Marquense por la séptima jornada del torneo Apertura 2025

El Clásico de Occidente vuelve a encender la pasión en el fútbol guatemalteco, cuando Xelajú MC reciba a Marquense este domingo a las 20:00 horas en el Estadio Mario Camposeco, en el partido que pondrá punto final a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. La rivalidad entre Xelajú y Marquense es una de las más intensas fuera de la capital, con una tradición que siempre genera expectativa en los aficionados.