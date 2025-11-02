EN VIVO| Xelajú vs. Municipal chocan por la jornada 17 del torneo Apertura 2025

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 se cerrará este domingo con un duelo de alto impacto: Xelajú MC recibirá a Municipal a las 20:00 horas en el estadio El Estadio Mario Camposeco. Ambos equipos buscan consolidar su posición en la tabla y sumar puntos clave de cara a la fase final del campeonato.

Xelajú llega motivado tras una serie de resultados que le han permitido mantenerse en la pelea por los primeros ocho lugares. Los chivos confían en su localía y en el respaldo de su afición para imponerse y acercarse a los puestos de clasificación directa. Por su parte, Municipal busca regresar al liderato del torneo y aprovechar la derrota que sufrió el Deportivo Mixco.