EN VIVO: Xelajú le gana 2 a 0 a Achuapa

Xelajú sigue ampliando la diferencia ante Achuapa. En el estadio Mario Camposeco, Elmer Cardoza (15′ 1T) y Harim Quezada (26′ 1T) son los autores de la victoria parcial del local por 2-0.

Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Achuapa del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Xelajú (1)

VS

Achuapa (0)

La previa del encuentro entre

Xelajú

y

Achuapa

por

Clausura 2026 :



Así llegan Xelajú y Achuapa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Mixco. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Malacateco.

El local está en el cuarto puesto con 30 puntos (8 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 11 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Wildomar Ramírez.

El equipo dirigido por Roberto Hernández plantea su juego con una formación 3-4-3 con Rubén Silva en el arco; Kevin Ruíz, Manuel Romero y Javier González en defensa; Claudio de Oliveira, Yilton Díaz, Antonio López y Jorge Aparicio en el medio; y Harim Quezada, Elmer Cardoza y Yair Jaén en la delantera.

Por su parte, los conducidos por Álvaro García se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Luis Fernando Ruiz defendiendo la portería; Carlos Castrillo, Carlos Santos, Dayron Suazo, José Corado en la zaga; Isaías de León, Randall Corado, Kevin Tiul y Kevin Castillo en el centro del campo; y con Erick Sánchez y Alexis Matta en el ataque.