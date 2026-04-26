EN VIVO: Cobán Imperial logró igualar el marcador ante Xelajú

En el estadio Mario Camposeco, Janderson Pereira hizo el gol del empate ante Xelajú al minuto 68. Para el equipo local, había convertido Raúl Calderón. Ahora el partido está 1 a 1.

Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Cobán Imperial del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Xelajú (1)

VS

Cobán Imperial (2)

(1) VS (2) Tarjetas Rojas:

Xelajú (0)

VS

Cobán Imperial (1)

Así llegan Xelajú y Cobán Imperial

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú viene de vencer a Mictlán con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial viene de derrotar a Achuapa con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 4 en su arco.

El local se ubica en el segundo puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG – 8 PE – 5 PP).

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Xelajú hoy

El estratega Roberto Hernández apostó por una formación 4-4-2 con Rubén Silva bajo los tres palos; Widvin Tebalan, Kevin Ruíz, Javier González y Manuel Romero en la zaga; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona y Yair Jaén en el medio; y Elmer Cardoza y Harim Quezada como atacantes.

Formación de Cobán Imperial hoy

Por su parte, el entrenador Martín García planteó un esquema táctico 4-4-2 con Ángel Pereira en la portería; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto en la línea defensiva; Byron Leal, Steven Paredes, Juan Carlos Winter y Janderson Pereira en el mediocampo; y Javier Estrada y Oscar Mejía en la delantera.