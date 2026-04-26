EN VIVO: Cobán Imperial logró igualar el marcador ante Xelajú

Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Cobán Imperial del Clausura:
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Tarjetas Amarillas:
Xelajú (1)
VS
Cobán Imperial (2)
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Tarjetas Rojas:
Xelajú (0)
VS
Cobán Imperial (1)
Así llegan Xelajú y Cobán Imperial
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
Xelajú viene de vencer a Mictlán con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 8.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
Cobán Imperial viene de derrotar a Achuapa con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 4 en su arco.
El local se ubica en el segundo puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG – 8 PE – 5 PP).
El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Formación de Xelajú hoy
El estratega Roberto Hernández apostó por una formación 4-4-2 con Rubén Silva bajo los tres palos; Widvin Tebalan, Kevin Ruíz, Javier González y Manuel Romero en la zaga; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona y Yair Jaén en el medio; y Elmer Cardoza y Harim Quezada como atacantes.
Formación de Cobán Imperial hoy
Por su parte, el entrenador Martín García planteó un esquema táctico 4-4-2 con Ángel Pereira en la portería; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto en la línea defensiva; Byron Leal, Steven Paredes, Juan Carlos Winter y Janderson Pereira en el mediocampo; y Javier Estrada y Oscar Mejía en la delantera.