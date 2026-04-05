EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a Xelajú 1-0 sobre Malacateco

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva Xelajú.

Así llegan Xelajú y Malacateco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú no pudo ante Marquense en el Mario Camposeco. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco venció 1-0 a Guastatoya en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 3 goles en el arco rival y 5 en su portería.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 27 puntos (7 PG – 6 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 9 PP).

Cristopher Corado fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mario Camposeco.

Roberto Hernández eligió una alineación 3-4-3 con Rubén Silva en el arco; Raúl Calderón, Manuel Romero y Javier González en defensa; Claudio de Oliveira, Jorge Aparicio, Antonio López y Ricardo Marquez en el medio; y Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén en la delantera.

Por su parte, Mínor Díaz presentó un esquema táctico 3-4-3 con el portero Miguel Jiménez; Andru Morales, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres en el muro defensivo; Roberto Meneses, José Ochoa, Andy Soto y Kevin Ramírez en el centro del campo; y Gabino Vásquez, Matías Roskopf y Joshua Trigueño como delanteros.