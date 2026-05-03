EN VIVO: Xelajú busca ampliar la ventaja 2-0 sobre Marquense en el segundo tiempo

Xelajú lucha por mantener la ventaja en el comienzo del complemento.

Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Marquense del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Xelajú (5)

VS

Marquense (6)

(5) VS (6) Tarjetas Rojas:

Xelajú (0)

VS

Marquense (1)

Xelajú y Marquense buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Semifinales del Clausura. El duelo se jugará hoy, desde las 19:00 horas, en el estadio Mario Camposeco.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Mario Camposeco fue Wildomar Ramírez.

Formación de Xelajú hoy

Roberto Hernández propuso una alineación 4-3-3 con Estuardo Chang en el arco; Javier González, Manuel Romero, José Castañeda y Widvin Tebalan como defensores; Juan Cardona, Raúl Calderón y Jorge Aparicio como centrocampistas; y Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén como delanteros.

Formación de Marquense hoy

Por su parte, Omar Arellano Nuño se decidió por un esquema 4-4-2, con Javier Colli defendiendo el arco; Marco Rodas, Fernando Fuentes, Carlos Estrada, Oscar Linton como zagueros; David Chuc, Josué Cano, William Amaya y Dylan Flores en el centro del campo; y con Diego Casas y Juan Villalobos como atacantes.