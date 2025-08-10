EN VIVO: Ya juegan Municipal y Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrera

La previa del encuentro entre

Municipal

y

Comunicaciones

por

Apertura 2025 :



Así llegan Municipal y Comunicaciones

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal derrotó por 1 a 0 a Cobán Imperial en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Guastatoya. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Ha convertido 4 goles y ha recibido 3 en contra.

El local está en el tercer puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Mario Escobar Toca.

Formación de Municipal hoy

El equipo dirigido por Mario Acevedo plantea su juego con una formación 4-4-2 con Kenderson Navarro en el arco; José Morales, José Mena, Nicolás Samayoa y Aubrey David en defensa; John Méndez, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia y Cristian Hernández en el medio; y Rudy Muñoz y José Martínez en la delantera.

Formación de Comunicaciones hoy

Por su parte, los conducidos por Roberto Hernández se paran en la cancha con una estrategia 5-3-2 con Fredy Pérez defendiendo la portería; Stheven Robles, José Corena, José Pinto, Ernesto Monreal, Rafael Morales en la zaga; José Gálvez, Marco Domínguez y Lynner García en el centro del campo; y con Erick Lémus y Darwin Lom en el ataque.