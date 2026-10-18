Erick Sánchez le da Marquense la victoria 2-1 sobre Suchitepéquez en el último minuto

Marquense volvió a encontrar la victoria en los últimos minutos. Los leones vencieron 2-1 a Suchitepéquez en el estadio Marquesa de La Ensenada con un gol de cabeza de Erick Sánchez en el tiempo añadido que cerró la actividad dominical de la jornada 15.

El partido comenzó con Marquense dominando. Al minuto 26 Francisco Grande desarmó la zaga venada con una combinación precisa y ubicó su remate junto al poste para poner el 1-0 en lo que fue el cuarto gol del delantero con la camiseta de los Leones.

Suchitepéquez se quedó con diez al minuto 41 cuando Wilson Díaz recibió su segunda amarilla al barrerse para impedir que David Grande quedara mano a mano con el portero. Los venados resistieron el empuje local durante buena parte del segundo tiempo.

Al minuto 79 llegó el empate más inesperado de la noche. Armando Zamorano cobró un penal a lo Panenka para igualar el partido y dejar todo por definirse en los últimos minutos del encuentro.

PL / CSD Suchitepéquez

Con el marcador igualado Marquense buscó desesperadamente el gol de la victoria. Los leones generaron varias ocasiones pero Secaida respondió con atajadas importantes para mantener el empate en el estadio Marquesa de La Ensenada.

Sánchez de cabeza en el tiempo añadido

En el minuto 96 con el tiempo vencido Marquense sacó un tiro de esquina. Erick Sánchez se elevó entre los defensores y cabeceó con precisión para poner el 2-1 definitivo que desató la celebración de los Leones en el estadio samarcano.

Suchitepéquez no aceptó el gol y pidió una revisión adicional del FVS. Sin embargo el árbitro Stib Morales confirmó la anotación en lo que fue el final de una noche muy dolorosa para los venados que siguen sin levantar en el Apertura 2026.

Con esta victoria Marquense suma tres puntos importantes en la segunda vuelta del torneo mientras Suchitepéquez permanece en el último lugar de la tabla en lo que sigue siendo la situación más complicada del campeonato chapín.