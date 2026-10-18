Guastatoya empata 1-1 con Municipal en El Trébol y se mantiene como líder del Apertura 2026

Guastatoya rescató un valioso empate en El Trébol. Los pecho amarillo igualaron 1-1 ante Municipal en la jornada 15 del Apertura 2026 en un partido muy disputado donde los escarlatas se adelantaron en el marcador pero no pudieron sostener la ventaja ante un Guastatoya que se mantiene como líder del torneo.

El partido comenzó con Guastatoya dominando los primeros minutos con líneas adelantadas y presión alta. Sin embargo al minuto 11 un tiro libre de Municipal rebotó en José Mena y se coló dentro del arco para poner el 1-0 en lo que fue un gol que sorprendió a los visitantes.

Guastatoya no se rindió y buscó el empate de inmediato. Al minuto 34 un cabezazo de Emanuel Yori se desvió en Carlos Alvarado para poner el 1-1 en lo que fue un tanto en propia puerta que igualó el partido antes del descanso bajo la lluvia en El Trébol.

En el segundo tiempo Guastatoya fue el equipo más activo y buscó el gol de la victoria. Al minuto 62 los visitantes creyeron haber anotado pero el VAR anuló el tanto por fuera de lugar de Víctor Ávalos en lo que fue el momento más polémico del encuentro.

Municipal no encontró el gol de la victoria

Con el marcador igualado Municipal buscó reaccionar con varios cambios sumando más jugadores al ataque. Sin embargo Guastatoya se ordenó defensivamente y resistió con orden en los minutos finales incluyendo una atajada salvadora de Braulio Linares ante un tiro de José Martínez al minuto 82.

El cuerpo técnico de Guastatoya también reclamó un posible penal al minuto 90 que el árbitro Walter López descartó tras revisar el FVS. El partido terminó 1-1 en lo que fue un resultado que le sirve más a los pecho amarillo que a unos escarlatas que necesitaban ganar para recuperar el liderato.

Jugadores de Municipal y Guastatoya disputan el balón durante el empate 1-1 en el estadio Manuel Felipe Carrera por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Con este empate Guastatoya mantiene su posición en lo más alto de la tabla del Apertura 2026 mientras Municipal sigue a la espera de recuperar el liderato que se le escapa en los últimos partidos del torneo chapín.