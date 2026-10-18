Mixco vence 3-1 a Cobán y sigue en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026

Mixco sumó tres puntos importantes en la jornada 15 del Apertura 2026. Los chicharroneros vencieron 3-1 a Cobán Imperial en el estadio Santo Domingo de Guzmán en un partido donde dominaron de principio a fin y mantienen su lugar entre los equipos más sólidos de la segunda vuelta.

El partido tuvo un inicio complicado para Cobán. En la primera jugada del encuentro Ángel Cabrera se lesionó y tuvo que ser retirado en camilla dejando momentáneamente a los príncipes azules con diez jugadores desde los primeros minutos del partido.

Con esa ventaja Mixco tomó el control del partido desde el inicio. Al minuto 22 José Ramón Bolaños entró por la izquierda aguantó la marca y cruzó de zurda para vencer a Tomás Casas y abrir el marcador en lo que fue el quinto gol del delantero en el Apertura 2026.

En el segundo tiempo Mixco amplió la ventaja desde el punto de penal. Al minuto 70 Nicolás Martínez cobró el penal raso y esquinado para poner el 2-0 en lo que fue el gol número 102 del veterano delantero en sus 222 apariciones en la Liga Nacional.

Cobán descontó pero no pudo remontar

Al minuto 85 Michael Moreira descontó para Cobán con su quinto gol en Guatemala para poner el 2-1 y darle momentánea esperanza a los Príncipes Azules. Sin embargo Martín Angulo selló el 3-1 al minuto 91 aunque fue expulsado de inmediato por celebrar cubriéndose la cabeza con la camiseta.

Cobán intentó reaccionar en los minutos finales pero Mixco mantuvo la solidez defensiva hasta el pitazo final. Los Príncipes Azules que llegaban motivados tras su racha positiva no encontraron respuestas ante un rival que fue superior durante todo el encuentro.

Con esta victoria Mixco suma puntos importantes y sigue siendo uno de los equipos más regulares de la segunda vuelta mientras Cobán ve frenada su recuperación tras varias jornadas de buen rendimiento en el torneo chapín.