Erik López anotó doblete en la victoria por 4 a 2 de Municipal sobre Antigua GFC

La figura del partido fue Erik López. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
José Martínez fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
El estratega de Municipal, Mario Acevedo, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Kenderson Navarro en el arco; José Morales, Aubrey David, José Mena y Darwin Torres en la línea defensiva; Carlos Aguilar, Jonathan Franco, John Méndez y Cristian Hernández en el medio; y Erik López y José Martínez en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Mauricio Tapia salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Luis Morán bajo los tres palos; Diego Santis, Alexander Robinson, Juan Osorio, José Ardón y Kevin Grijalva en defensa; Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Oscar Santis y Diego Fernández en la mitad de cancha; y Dewinder Bradley en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Mateo Flores fue Stib Morales Ordóñez.
Para la siguiente fecha, Municipal actuará de visitante frente a Comunicaciones, mientras que Antigua GFC recibirá a Guastatoya. Municipal se encontrará cara a cara con su eterno rival en el esperado el clásico Chapin.
Con este resultado, el anfitrión acumula 15 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 6 unidades y se ubica en el décimo primer lugar.
Cambios en Municipal
- 54′ 2T – Salió Erik López por Pedro Altán
- 62′ 2T – Salieron Aubrey David por César Calderón y José Martínez por Yasnier Matos
- 75′ 2T – Salieron Cristian Hernández por César Archila y John Méndez por Rodrigo Saravia
Amonestados en Municipal:
- 7′ 1T José Martínez y 41′ 2T Darwin Torres
Cambios en Antigua GFC
- 44′ 1T – Salió Diego Santis por Selvin Sagastume
- 57′ 2T – Salieron Oscar Santis por Agustín Maziero y Dewinder Bradley por Andris Herrera
- 69′ 2T – Salieron Diego Fernández por Kevin Macareño y Óscar Castellanos por Brayam Castañeda
Amonestados en Antigua GFC:
- 7′ 1T Alexander Robinson, 3′ 2T Santiago Garzaro y 7′ 2T Oscar Santis
Expulsado en Antigua GFC:
- 0′ 2T Mauricio Tapia (Roja directa)