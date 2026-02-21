Erik López anotó doblete en la victoria por 4 a 2 de Municipal sobre Antigua GFC

En la fecha 8 del Clausura, el delantero Erik López de Municipal marcó dos tantos para su equipo en la victoria 4-2 sobre Antigua GFC. Los goles del partido para el local los anotaron José Martínez (4′ 1T), Erik López (41′ 1T, de penal y 4′ 2T) y José Morales (10′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Óscar Castellanos (22′ 2T) y Kevin Macareño (35′ 2T).

La figura del partido fue Erik López. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

José Martínez fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Municipal, Mario Acevedo, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Kenderson Navarro en el arco; José Morales, Aubrey David, José Mena y Darwin Torres en la línea defensiva; Carlos Aguilar, Jonathan Franco, John Méndez y Cristian Hernández en el medio; y Erik López y José Martínez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mauricio Tapia salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Luis Morán bajo los tres palos; Diego Santis, Alexander Robinson, Juan Osorio, José Ardón y Kevin Grijalva en defensa; Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Oscar Santis y Diego Fernández en la mitad de cancha; y Dewinder Bradley en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Mateo Flores fue Stib Morales Ordóñez.

Para la siguiente fecha, Municipal actuará de visitante frente a Comunicaciones, mientras que Antigua GFC recibirá a Guastatoya. Municipal se encontrará cara a cara con su eterno rival en el esperado el clásico Chapin.

Con este resultado, el anfitrión acumula 15 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 6 unidades y se ubica en el décimo primer lugar.

Cambios en Municipal

54′ 2T – Salió Erik López por Pedro Altán

62′ 2T – Salieron Aubrey David por César Calderón y José Martínez por Yasnier Matos

75′ 2T – Salieron Cristian Hernández por César Archila y John Méndez por Rodrigo Saravia

Amonestados en Municipal:

7′ 1T José Martínez y 41′ 2T Darwin Torres

Cambios en Antigua GFC

44′ 1T – Salió Diego Santis por Selvin Sagastume

57′ 2T – Salieron Oscar Santis por Agustín Maziero y Dewinder Bradley por Andris Herrera

69′ 2T – Salieron Diego Fernández por Kevin Macareño y Óscar Castellanos por Brayam Castañeda

Amonestados en Antigua GFC:

7′ 1T Alexander Robinson, 3′ 2T Santiago Garzaro y 7′ 2T Oscar Santis

Expulsado en Antigua GFC: