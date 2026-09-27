Error arbitral de Mario Escobar: Brayam Castañeda recibió dos amarillas y siguió jugando

El partido entre Xelajú MC y Comunicaciones que terminó 2-3 en el Mario Camposeco dejó una polémica arbitral importante. El árbitro Mario Escobar cometió un error al no expulsar a Brayam Castañeda de Comunicaciones inmediatamente después de mostrarle su segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido.

Castañeda recibió su primera amonestación al minuto 45 al inicio del segundo tiempo. En el tiempo añadido Escobar volvió a amonestar a Castañeda con una segunda tarjeta amarilla pero no procedió a expulsarlo de inmediato. El jugador siguió en el campo varios minutos más antes de que el árbitro se percatara del error y mostrara la tarjeta roja al minuto 98.

Durante el partido, ni los asistentes ni el cuarto árbitro advirtieron al árbitro principal sobre la situación en el momento oportuno en lo que fue uno de los errores más controversiales del arbitraje en lo que va del Apertura 2026.

👻 Comunicaciones remontó en el Mario Camposeco, empezó perdiendo 2-0 y marcó el 2-3 en el tiempo de reposición. pic.twitter.com/fIOR8jiwj5 — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 27, 2026

Comunicaciones volvió a ganar

Comunicaciones anotó sus tres goles en el segundo tiempo para completar la remontada. Marco Domínguez abrió el camino al minuto 63 con un remate de primera. Agustín Vuletich empató al 86 tras un centro de Brayam Castañeda y Axel De la Cruz selló el 2-3 definitivo al minuto 90+4 en lo que fue una noche histórica para los cremas en el Mario Camposeco.

Con esta victoria Comunicaciones llega a 11 puntos en la tabla del Apertura 2026 y rompe su racha negativa de seis partidos sin ganar. El triunfo tiene un sabor especial ya que los Cremas no ganaban en el Mario Camposeco desde el año 2024.

Xelajú por su parte sufre una derrota dolorosa que frena su buen momento en el torneo. Los superchivos que jugaron con nueve jugadores durante los últimos minutos no pudieron sostener una ventaja de dos goles en lo que fue una noche frustrada para el conjunto superchivo.