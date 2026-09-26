Remontada agónica: Guastatoya venció 2-1 a San Pedro en los últimos minutos

Guastatoya demostró carácter y remontó. Los pecho amarillo vencieron 2-1 a San Pedro en el estadio David Cordón Hichos en un partido donde los sallos se pusieron arriba en el marcador pero no pudieron sostener el resultado ante la reacción local en los últimos 15 minutos.

El primer tiempo fue muy disputado sin goles. Al minuto 14 el árbitro fue al VAR por un posible penal para Guastatoya pero tras la revisión decidió no sancionar la falta en lo que fue el primer momento de polémica de la noche.

San Pedro tomó la ventaja al inicio del segundo tiempo. Al minuto 52 Luis Martínez culminó una gran jugada colectiva para poner el 0-1 en lo que parecía encaminar una nueva victoria para los gallos de visita en el David Cordón Hichos.

Guastatoya no se rindió y Víctor Ávalos apareció al minuto 77 para convertir desde el punto penal y empatar el partido generando nueva vida para los pecho amarillo ante su afición en el David Cordón Hichos.

Alvarado selló la remontada

Al minuto 89 Carlos Alvarado culminó una gran jugada colectiva para poner el 2-1 definitivo que desató la celebración de Guastatoya en lo que fue el golpe final de una remontada que parecía imposible cuando San Pedro marcó al inicio del complemento.

Ávalos reconoció la dificultad del partido tras el pitazo final. "Fue un partido difícil de ganar nos costó. La cancha con la lluvia se complica pero logramos remontar" afirmó el delantero resumiendo el esfuerzo de una noche muy complicada para los pecho amarillo.

Con esta victoria Guastatoya suma puntos importantes y se mantiene entre los líderes del Apertura 2026 en el cierre de la primera vuelta demostrando carácter para remontar en los momentos más difíciles del torneo chapín.

San Pedro deja escapar dos puntos que lo hubieran colocado en los primeros lugares de la tabla. Los Gallos deberán aprender a sostener los resultados en los tramos finales de los partidos para seguir siendo protagonistas del campeonato.