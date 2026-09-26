La sequía terminó: Comunicaciones remontó 3-2 a Xelajú y volvió a ganar en el Apertura 2026

Comunicaciones volvió a ganar. Los cremas protagonizaron una de las remontadas más épicas del torneo al remontar un 0-2 ante Xelajú MC en el Mario Camposeco para llevarse el 3-2 final y romper una racha de seis partidos consecutivos sin victoria en el Apertura 2026.

Xelajú dominó el primer tiempo con autoridad. Widvin Tebalán abrió el marcador al minuto 27 con un golazo desde fuera del área y Oscar Mejía amplió la ventaja al 32 para poner el 2-0 que parecía sentenciar el partido antes del descanso.

El primer tiempo cerró con un final tenso. Ernesto Monreal recibió la roja directa al minuto 45 dejando a Xelajú con diez jugadores pero ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 2-0 a favor de los superchivos.

Foto Cortesía Xelajú / PL

En el segundo tiempo Comunicaciones aprovechó la superioridad numérica. Al minuto 63 Marco Domínguez remató de primera para poner el 2-1 en lo que fue el inicio de una remontada que nadie esperaba en el Mario Camposeco.

La remontada épica de los Cremas

Vuletich estuvo cerca del empate al minuto 67 cuando estrelló el balón en el palo. Al minuto 74 Maynor de León recibió otra roja por una barrida sobre De la Cruz dejando a Xelajú con solo nueve jugadores en el campo.

Con nueve rivales Comunicaciones fue en busca del empate. Al minuto 86 Agustín Vuletich anotó el 2-2 tras un centro de Bryan Castañeda y el Mario Camposeco vivió uno de sus momentos más intensos con diez minutos añadidos por disputar.

Comunicaciones siguió presionando pese a quedar también con nueve por la lesión de Vuletich. Al minuto 90+4 Axel De la Cruz anotó el 2-3 definitivo que desató la celebración crema en lo que fue el gol más importante de los Cremas en el torneo.

Con esta victoria Comunicaciones llega a 11 puntos en la tabla del Apertura 2026 y rompe su racha negativa. El triunfo tiene un sabor especial ya que los Cremas no ganaban en el Mario Camposeco desde el año 2024.