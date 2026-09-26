Óscar Linton le dio la victoria 1-0 a Marquense sobre Malacateco en el clásico de la amistad

Marquense se quedó con el clásico de la amistad. Los leones vencieron 1-0 a Malacateco en el estadio Marquesa de La Ensenada en un partido muy trabado donde Abel Guzmán fue la gran figura del equipo perdedor con varias atajadas que mantuvieron el marcador en cero durante gran parte del encuentro.

El primer tiempo tuvo más faltas que ocasiones claras. Marquense generó los remates más peligrosos pero Guzmán respondió en varias ocasiones incluyendo una atajada espectacular ante Erick Sánchez al minuto 37 que evitó el primer gol de los Leones.

La más clara del primer tiempo fue desperdiciada por Sánchez al minuto 42 cuando quedó solo frente al portero pero remató muy alto. Ambos equipos se fueron al descanso sin goles pese al dominio de Marquense.

CSD Marquense / PL

En el segundo tiempo Guzmán siguió siendo figura con atajadas ante Velásquez y Ochaeta. Sin embargo al minuto 65 Carlos Santos envió un centro que encontró la cabeza de Oscar Linton quien definió con potencia para poner el 1-0 definitivo.

Marquense resistió en el cierre

Con la ventaja Marquense administró el resultado con orden mientras Malacateco buscó desesperadamente el empate. Los toros pusieron hasta al defensor Cummings como delantero adicional pero no encontraron el gol del empate.

Guzmán siguió siendo el mejor de los suyos hasta el pitazo final pero sus atajadas no alcanzaron para salvar un punto para Malacateco que salió del clásico de la amistad con las manos vacías.

Con esta victoria Marquense suma puntos importantes en el cierre de la primera vuelta del Apertura 2026 mientras que Malacateco ve frenado su momento en el torneo nacional.