“Esa guerra está perdida”: Mauricio Tapia responde a la afición tras el empate ante Comunicaciones

El empate en el último minuto ante Comunicaciones dejó un sabor amargo en Antigua GFC y su entrenador, Mauricio Tapia, lo dejó claro en sus declaraciones posteriores al partido. El técnico argentino reconoció el esfuerzo de su equipo, pero también admitió que la falta de contundencia les costó dos puntos que parecían asegurados.

"No nos vamos contentos, creo que hicimos muchas cosas bien para ganar el partido. Ha sido el partido en el que más hemos llegado, pero no fuimos certeros, y no alcanzó. Comunicaciones, con muy poco, fue certero. Cuando los partidos terminan así, es entendible lo de la gente que grita 'Fuera Tapia', esa guerra está perdida", expresó el estratega, refiriéndose a los constantes reclamos de la afición colonial, que ha pedido su salida en varias ocasiones.

Antigua dominó el encuentro y generó múltiples oportunidades, pero la falta de efectividad les pasó factura. Tapia insistió en que su mayor preocupación es cuando el equipo no logra generar juego ofensivo, pero en este caso, considera que hicieron lo suficiente para ganar.

"Siempre queremos acompañar el desarrollo con resultados. Hoy apostamos bien desde el principio, generamos muchas situaciones claras. Tuvimos entre 7 u 8 mano a mano frente a Fredy Pérez y da bronca terminar así. Sabemos que estos partidos hay que liquidarlos sí o sí, sino siempre habrá una posibilidad de que estos grandes equipos hagan esto",

El técnico también señaló que su equipo fue "muy permisivo con el rival", lo que les terminó costando caro en los minutos finales. A pesar de su molestia con el resultado, dejó claro que no es por el desarrollo del juego, pues considera que su equipo fue superior durante la mayor parte del partido.

De cara a la recta final del torneo, Tapia ya piensa en asegurar una mejor posición en la tabla para los playoffs. "Ahora empieza la ronda de buscar la posición en la tabla. Siempre tratar de cerrar la llave en casa, todos los equipos de este torneo han sido muy difíciles", afirmó.

Otro tema que ha generado debate en la afición antigüeña es la poca participación del brasileño Romario Da Silva, quien ha sido relegado a un rol secundario en el equipo. Sobre esto, Tapia fue claro:

"Yo considero que hay jugadores que tienen mejor nivel en este momento que Romario. Yo soy el que trabaja todos los días con ellos, no vine a no dejar jugar a Romario. A mí me gusta mucho ese jugador, pero las decisiones siempre las voy a tomar en bien del equipo",

A pesar del buen juego mostrado, el empate en el último minuto dejó muchas dudas y aumentó la presión sobre Mauricio Tapia. Con la afición pidiendo su salida y el equipo sin asegurar su clasificación, las próximas jornadas serán clave para definir el futuro del técnico argentino en el banquillo de Antigua.