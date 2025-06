Estas son las selecciones que ya tienen un lugar para la fase final de la eliminatoria de Concacaf hacia el Mundial del 2026

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a tomar forma en la región de Concacaf. Tras completarse la tercera jornada de la segunda ronda de la eliminatoria, ya son nueve las selecciones que aseguraron su boleto a la fase final, donde se disputarán los cupos para la cita mundialista. Guatemala está entre las clasificadas y sigue soñando con el gran objetivo.

Las selecciones que ya tienen garantizado su lugar en la siguiente fase son: Curazao, Haití, Nicaragua, Guatemala, Surinam, Jamaica, Honduras, Panamá y Costa Rica. Solo restan tres boletos por definirse, y esto se conocerá el martes 10 de junio, cuando se dispute la cuarta y última jornada de la actual fase.

La importancia de estos boletos radica en que la fase final será el filtro definitivo hacia el Mundial, con los tres primeros de grupo clasificando directamente y los dos mejores segundos luchando en el repechaje intercontinental. Por ello, cada detalle cuenta, y el sorteo oficial será clave para definir el camino de cada equipo.

De momento, el bombo 1 ya está confirmado con tres de las selecciones más fuertes de la región: Panamá, Costa Rica y Jamaica. Estos equipos serán cabezas de grupo en el sorteo del próximo 12 de junio y partirán como favoritos en sus respectivos grupos.

El bombo 2, por ahora, lo conforman Honduras, Haití y Curazao, selecciones que han mostrado solidez y experiencia en esta etapa eliminatoria. Para Guatemala será fundamental evitar a estos rivales en su grupo, ya que suelen ser combinados muy competitivos.

Guatemala se ubica en el bombo 3, junto a Nicaragua, una ubicación que refleja el buen rendimiento de los chapines en la actual eliminatoria. Además, Surinam integra de momento el bombo 4, aunque este todavía podría variar con los resultados de la última jornada.

That's all for today ⚽

A day full of emotions in the Concacaf World Cup Qualifiers 🔝 pic.twitter.com/GWqk2CVOV8