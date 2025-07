“Estoy muy contento y sé que debo ganarme el cariño de la afición”: Nicolás Samayoa en sus primeras declaraciones con Municipal

Tras varias semanas de rumores, el Club Municipal oficializó el pasado miércoles 23 de julio el fichaje del defensor guatemalteco Nicolás Samayoa, quien se incorpora a las filas escarlatas luego de su paso por el fútbol europeo y de una destacada participación con la Selección Nacional en la Copa Oro. El zaguero llega procedente del Politehnica Iași de Rumania y ya se integró a los entrenamientos bajo las órdenes de Mario Acevedo.

Samayoa brindó sus primeras declaraciones como nuevo jugador rojo, en medio de la atención mediática que ha generado su fichaje por su pasado en Comunicaciones, el eterno rival de Municipal. Lejos de esquivar la polémica, el defensor fue directo, sincero y mostró compromiso con el nuevo reto que enfrenta en su carrera.

“La verdad que muy contento de ser parte de este grupo. Conozco a varios del plantel y sé que es un grupo bastante bueno, no solo de personas, sino también de jugadores. Estoy muy contento de sumarme a esta institución y de tratar de aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos grupales, que es salir campeón”, declaró Samayoa.

El defensor reconoció que el nivel de exigencia en Municipal es alto, especialmente por la cantidad de competencias que disputará el equipo. “El torneo local como el internacional te exige jugar cada tres días y necesitas un plantel amplio. La competencia interna que pude ver desde el primer día es bastante alta, y ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia”, explicó.

Con 28 años, Samayoa llega con la madurez que le dejó su experiencia internacional. “Uno con la edad sabe que debe sumar tanto adentro como afuera de la cancha. Este grupo tiene varios líderes con experiencia y mucho recorrido. Estoy convencido de que juntos podemos lograr cosas importantes”, añadió.

Respecto a su pasado albo, fue claro al enviar un mensaje directo a la afición roja. “Pues agradecerle a la afición porque no es secreto que yo estuve en el archirrival. Ahora me toca vivir esta experiencia en Municipal. Estoy muy contento y sé que el cariño de la gente no se da inmediato, me lo tengo que ganar, y así va a ser. Lo voy a demostrar adentro de la cancha”.

Finalmente, Samayoa se definió como un jugador profesional y comprometido. “Soy un jugador con mucha disciplina, que deja el físico tanto adentro de la cancha como en los entrenamientos. Muy profesional y que se desvive por la institución en la que está”, sentenció.

Con su llegada, los rojos suman jerarquía y liderazgo en la última línea. El reto de Samayoa no solo será deportivo, sino también emocional: ganarse a una afición exigente que aún no olvida su pasado.