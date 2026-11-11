Jehú Fajardo explica qué necesita Guatemala para competir contra Canadá en la Liga de Naciones

El delantero guatemalteco William Jehú Fajardo, una de las revelaciones de la Selección Nacional en esta segunda etapa bajo la dirección de Luis Fernando Tena, continúa con los trabajos de preparación para la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Canadá.

La Bicolor afina los últimos detalles para el partido de ida, que se disputará este viernes en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. El combinado nacional comenzó su preparación la semana pasada, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a una eliminatoria frente a uno de los rivales más fuertes de la región.

Aunque Fajardo atraviesa un buen momento con la Selección Nacional y se ha ganado un lugar importante dentro del grupo, no podrá disputar el partido de ida debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Sin embargo, estará habilitado para el encuentro de vuelta, en el que espera contribuir para que Guatemala consiga una histórica clasificación a las semifinales del torneo.

Durante una jornada de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, el atacante compartió sus impresiones sobre la preparación del equipo y el desafío que representa enfrentar al conjunto canadiense. "Estamos mentalizados en lo que el profesor nos va a pedir y en todo lo que se va a trabajar para empezar a pensar en los partidos que vienen y estar preparados”, expresó Fajardo.

El delantero aseguró que su rendimiento con la Azul y Blanco responde a sus aspiraciones y objetivos personales. “Es lo que uno anhela, es lo que uno espera. Trataré de dar lo mejor que tenga, anotar goles y aportar tanto en defensa como en ataque para ayudar al equipo en todo lo que me pida el profesor”, comentó.

Fajardo lamenta perderse el partido de ida

Sobre la suspensión que le impedirá disputar el primer encuentro de la eliminatoria, Fajardo reconoció su frustración, aunque aseguró que está concentrado en el compromiso de vuelta.

“Lamentablemente uno no quisiera perderse ningún partido, pero es parte de esto. Ya estoy mentalizado en el partido de vuelta y esperando que las cosas salgan bien para poder clasificar”, dijo el atacante.

Asimismo, destacó la motivación que representa enfrentar a una selección integrada por futbolistas que militan en algunas de las principales ligas del mundo. “Será una buena oportunidad para medirnos, para ver de qué estamos hechos. Tenemos que sacar pecho porque sabemos que podemos hacer bien las cosas”, mencionó.

La unión del grupo será clave frente a Canadá

Fajardo también explicó cuál considera que debe ser la principal fortaleza de Guatemala para competir ante el conjunto norteamericano. “Debemos ser un equipo compacto y unido, además de aprovechar los espacios o las debilidades que podamos encontrar. Tenemos que trabajar en eso para hacer un buen partido”, afirmó.

Finalmente, el delantero resaltó el buen ambiente que existe dentro de la Selección Nacional y la confianza con la que el grupo afronta los cuartos de final. “Guatemala siempre pelea y siempre quiere estar ahí. Gracias a Dios las cosas han salido bien y ahora estamos pensando en lo que viene para poder clasificar. El ambiente en el grupo es muy bueno, hay grandes compañeros y eso es lo bonito de estar acá”, concluyó Fajardo.