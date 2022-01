Fallece Marcos Menaldo, jugador del Deportivo Marquense

Menaldo fue trasladado a un centro asistencial luego de su desvanecimiento y falleció.

Recientemente, el Deportivo Marquense había celebrado el campeonato de Primera División del Torneo Apertura 2021, luego de haber vencido al Deportivo Mixco el 11 de diciembre.

“No salimos de nuestro asombro por lo que está aconteciendo, pero confiamos en Dios para que nos de consuelo y ayuda, no solo a nosotros sino a la familia del Tico. Es una pérdida que no solo la tiene una familia, sino la tiene un pueblo”, dijo Hernán Maldonado, presidente del Deportivo Marquense.

“Yo pierdo a un amigo, no solo a un jugador. No me imagino cómo se siente su familia. Hay que pedirle a Dios. Vamos a ponernos de acuerdo con la funeraria para dar todo el apoyo a la familia. Vamos a platicar con los compañeros para rendirle un homenaje”, añadió Maldonado.

La Liga de Futbol de Primera División expresó sus condolencias por el fallecimiento de Menaldo.

Directivos del equipo y compañeros futbolistas asistieron al centro asistencial a donde Menaldo fue trasladado y expresaron su dolor por el deceso.

Rocael Barrios indicó que el sueño de Menaldo era ver al equipo de nuevo en la Liga Nacional: “Su ilusión era ver a Marquense en la mayor, su amor por el equipo era muy grande”, aseguró.

“No hay palabras para esta tragedia que está viviendo Marquense. Hemos visto que otros clubes han pasado por esto, pero nunca nos imaginamos que nos pasaría a nosotros. Recuerdo cuando empezamos este equipo, sin un centavo, y él entregó todo por el equipo”, dijo Elmer González.

