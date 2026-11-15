“Faltan 90 minutos”: José Pinto confía en la Selección y fija el objetivo de Comunicaciones

José Carlos Pinto volvió a ser capitán de Comunicaciones en el triunfo 2-0 sobre Cobán Imperial, disputado el sábado en el estadio Cementos Progreso. El defensor retomó la capitanía tres semanas después de reincorporarse al club, y los cremas lograron su tercera victoria consecutiva.

Pinto además, fue durante los últimos años el capitán de la Selección de Guatemala. Su ausencia por motivos familiares hizo que Nicolás Samayoa asumiera la capitanía, y el defensor no fue convocado por Luis Fernando Tena para este torneo, por lo que sigue la serie ante Canadá a distancia.

Después del partido ante Cobán, José Pinto habló sobre la Selección, respaldó al plantel y sostuvo que la eliminatoria sigue abierta. “En el fútbol no hay nada escrito, ellos se van con una ventaja, pero faltan 90 minutos”, afirmó.

Comunicaciones y el objetivo de clasificar

Sobre la victoria ante Cobán, Pinto destacó el ambiente que deja una racha de resultados. “Salimos muy positivos, lo que te da ganar es una armonía muy buena para seguir trabajando y muchas confianza”, dijo. Los cremas suman tres triunfos seguidos, tras vencer antes a Mixco y a Marquense también, y siguen en la pelea por la tabla del Apertura 2026.

También habló de la meta del grupo. “El grupo cada vez tiene más confianza, el objetivo que todos tenemos es clasificar”, explicó. Anticipó que el próximo compromiso, ante Guastatoya, será “muy importante” y aseguró que el plantel se va a esforzar por ganar.

La Selección, con la serie abierta

Pinto reconoció que perder 2-3 en El Trébol no estaba en los planes del grupo, pero subrayó que el equipo logró acortar distancias ante un rival exigente. Con ese resultado, la serie quedó a un gol de igualarse, aunque Canadá se llevó tres goles de visitante, un dato que pesa en el desempate.

El defensor confía en que los jugadores darán su mejor esfuerzo en Toronto para dar vuelta a la serie. Recordó que en el fútbol se han visto “grandes hombradas” y que la Selección puede seguir haciendo historia.