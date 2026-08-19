FAS vs. Municipal: hora y dónde ver el duelo clave de los escarlatas en la Copa Centroamericana

Municipal se juega esta noche gran parte de su futuro en la Copa Centroamericana del 2026 cuando visite al FAS de El Salvador, por la cuarta jornada del certamen centroamericano. Ambos equipos están obligados a ganar para mantener sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final.

Los dirigidos por Adrián Sánchez afrontan un compromiso clave en el Grupo D, que se mantiene abierto. Ningún equipo ha asegurado su clasificación y los boletos a la siguiente ronda podrían definirse en la última jornada.

Motagua lidera el grupo con siete puntos. Cartago ocupa la segunda posición, luego de golear a Verdes ayer en casa. Municipal es tercero, con cuatro unidades tras empatar con Cartaginés y vencer a domicilio al conjunto de Verde, mientras que FAS ocupa el cuarto puesto. En el fondo de la tabla está Verdes, que ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar.

Para los escarlatas, que de momento son el único equipo guatemalteco con grandes posibilidades de avanzar a la siguiente fase, el objetivo es ganar para mantenerse en la lucha por la clasificación y llegar con opciones claras a la última jornada. Un empate también podría mantener abiertas sus posibilidades, pues cerrarán la fase de grupos en casa, pero una derrota complicaría sus aspiraciones.

El encuentro de esta noche será decisivo para Municipal, que busca avanzar en el torneo centroamericano. FAS también necesita los puntos. El conjunto salvadoreño espera aprovechar la localía y el apoyo de su afición para obtener las tres unidades y mantener sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final.

Día, hora y dónde ver

El partido entre FAS de El Salvador y Municipal de Guatemala se disputará esta noche a las 21 horas de Guatemala. El encuentro podrá seguirse en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

Municipal afronta uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos. Un triunfo podría acercarlo a la siguiente ronda, mientras que una derrota pondría en peligro su continuidad en la Copa Centroamericana.