La Concacaf dio a conocer vía su página web oficial un comunicado en donde hace oficial todas las fechas y horarios de los partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 del año 2024.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) ya se había encargado de dar a conocer la fecha y hora en la que la bicolor debutaría en la eliminatoria puesto puso a la venta las entradas para el partido contra Dominica para el miércoles 5 de junio a las 20 horas.

Sin embargo, aún estaba pendiente conocer el horario oficial del segundo partido de la azul y blanco, que será contra el cuadro de Islas Vírgenes Británicas el sábado 8 de junio.

Finalmente, fue la misma Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol la que dio a conocer todo el calendario completo de las eliminatorias para el 2024.

Tras su primer duelo ante Dominica en el estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala viajará hasta las Islas Vírgenes Británicas y será a las 13 horas (de Guatemala) que se medirá al equipo representativo de dicho país en el Shirby Recreation Ground.

Tras completar estos dos partidos, el cuadro nacional deberá aguardar un año para volver a tener acción en eliminatorias.

Ya en 2025 Guatemala jugará contra República Dominicana y luego contra Jamaica, cerrando así la actividad en la segunda ronda rumbo al Mundial 2026.

Si la azul y blanco finaliza primera o segunda del Grupo E, avanzará a la ronda final a disputarse de septiembre a noviembre de 2025.

Concacaf confirms schedule for region’s men’s World Cup Qualifying matches taking place in June 2024



Click here for more information ➡️ https://t.co/tGSH5dsdnl 🔗 pic.twitter.com/PppT8pZ4Dp