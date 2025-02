Fedefut condiciona a la Liga Nacional con el uso del VAR en Guatemala para junio del 2025

El presidente de la Federación Nacional de Futbol manifestó que la Liga Nacional tiene hasta en junio para implementar el VAR o de lo contrario no le extenderá la licencia para que arranque el próximo torneo.

En apenas siete jornadas del torneo Clausura 2025, el arbitraje se ha visto inmerso en mucha polémica por decisiones que han llegado a tener injerencias en algunos resultados y otros criterios mal utilizados han provocado expulsiones injustas.



Ante esta situación, el presidente de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), Gerardo Paiz, afirmó que es importante la implementación del VAR, el cual ayudará para que los árbitros cometan menos errores.



“Creo que es importante el tema del VAR; no creo que vaya a darnos arbitrajes perfectos, pero sí es importante para mejorar. Creo que eso va a presionar a nuestros árbitros a no favorecer a nadie porque habrá una herramienta y que ellos no van a poder manipular el resultado”, manifestó Paiz.



Paiz asegura que los miembros de la Liga Nacional siguen trabajando en este proceso y tienen que contratar una empresa que cuente con la certificación de la Fifa que ya ha solicitado el contrato. El presidente de la Fedefut argumenta que ellos están listos para capacitar a los árbitros, pero de momento están estancados.



“La liga sigue trabajando en contratar la empresa de VAR que tiene que ser certificada por Fifa. Yo les dije que les daba hasta junio para que terminen de contratar a la empresa. Nos quedamos estancados con el proceso y ahorita que tenemos el apoyo de Fifa, estamos listos para capacitar a los árbitros que van a ir a ese VAR, pero Fifa nos está pidiendo el contrato”, argumentó.



Gerardo Paiz es consciente de que el costo del VAR es alto, pero también les ha dado recomendaciones de cómo poder subsidiar el costo de la implementación de la tecnología.

“Ellos están buscando el subsidio para tener el VAR; yo ya les dije que con las multas que imponen a los equipos pueden lograr ese subsidio. Les puse a disposición el uniforme de los árbitros para que busquen patrocinios y así subsidien el VAR, yo creo que hay marcas interesadas. Por ejemplo, recientemente multaron a Xinabajul con Q80 mil, ¿por qué no usar parte de ese dinero para apoyarse? Si lo saben comercializar, podrían tener una solución más y así no cargan a los equipos que podrían dar un aporte considerado”, dijo.



No extenderá licencia

El máximo dirigente fue directo al decir que si el VAR no está para el mes de junio, no le extenderá la licencia a la Liga Nacional y esta no podrá arrancar con la próxima temporada.

“Si no cumplen con el tiempo establecido, no se les va a extender la licencia, porque el licenciamiento de clubes va a exigir el tema del VAR y al no extenderles la licencia no podría arrancar la liga”, sentenció.