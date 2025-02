Fedefut despide a Rigoberto Gómez de la Sub 17 y deja en manos de Luis Fernando Tena encontrar a su reemplazo

El técnico que dirigió a la selección de Guatemala que compitió en el Premundial Sub 17 de Concacaf en busca de la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2025, Rigoberto Gómez, fue dado de baja de su labor dentro de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut).

Esto se confirmó luego de dos días de la eliminación de Guatemala a manos de Haití en el último partido del Grupo E. La Bicolor necesitaba de un triunfo para clasificar a su primer Mundial de la categoría Sub 17, pero el combinado nacional se estrelló contra Haití y perdió por 2-0.

Gómez, que se encontraba en el ojo del huracán y de las críticas, asumió su responsabilidad en la derrota de la Azul y Blanco, que terminó en segunda posición del Grupo E, y había dejado su puesto a disposición de los dirigentes de la Fedefut.

“No soy yo el encargado de decidir eso, obviamente hay personas que deciden sobre el futuro nuestro y por eso no puedo decir más”, confesó esa vez.

Finalmente, dos días después de no poder conseguir el boleto mundialista, la Fedefut por medio de su presidente, Gerardo Paiz, informó que se tomó la decisión de dejar al margen a Gómez de su puesto como entrenador de la Sub 17.

Ese no era el único trabajo que Gómez desempeñaba dentro de la Fedefut, ya que otra de sus labores era ser asistente técnico de Luis Fernando Tena, el entrenador a cargo de la selección mayor.

"Uno trabaja para poder clasificar, no lo puedo tachar como fracaso por que nunca hemos ido a un Mundial Sub 17, al Sub 20 sí, así que es una oportunidad de seguir adelante. Ahora que hay mundiales todos los años se empieza a trabajar con la Sub 15 que ya está para poder buscar otra vez la clasificación que esperemos que el otro año se nos de", dijo Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut.

"La 'Chula' Gómez no continuará con nosotros en la federación porque su proceso llegó a su final, ahora voy a buscar un técnico extranjero para que venga y trabaje. No estoy contento con la no clasificación a pesar de que se le invirtió fuertemente, tuvieron casi 8 campamentos en dos años, hicimos lo posible en la dirigencia, en el campo no soy el que mete los goles. Como dirigentes hicimos todo lo posible", expresó.

Sobre el futuro de Rigoberto Gómez, Paiz fue claro al decir que no continuará dentro de la Fedefut.

"Él se va definitivamente, lo hablé con él que si no se daba el resultado del proyecto estaba fuera y lo asumió. El profe Tena va a escoger al próximo técnico que será su asistente también en la mayor", sentenció, ya que el técnico mexicano está encargado de asumir la responsabilidad de los entrenadores de edad limitada de Guatemala.