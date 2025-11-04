Fedefut rechaza actos violentos y suspende venta de entradas presenciales para la Selección Nacional

La Federación de Futbol de Guatemala (Fedefut) anunció este martes 4 de noviembre la suspensión de la venta física de entradas para los encuentros de la fase final de la eliminatoria mundialista, luego de que se registraran hechos de violencia en el centro de negocios de un banco del sistema, ubicado en la zona 9 capitalina.

Según el comunicado oficial, la medida se adoptó tras los disturbios que se produjeron durante el proceso de adquisición de boletos. Imágenes divulgadas en redes sociales muestran a varios aficionados causando daños en un portón del establecimiento, por motivos que aún no han sido esclarecidos, lo que motivó la intervención de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).

La federación indicó que los saldos correspondientes serán reflejados y que cualquier actualización se comunicará por medio de sus canales oficiales.

Además, la Fedefut expresó su solidaridad con las familias afectadas, el personal que realizaba las ventas en el lugar y el patrocinador, debido a los daños ocasionados a la propiedad privada.

“Lamentamos los hechos violentos que afectaron a familias guatemaltecas, así como al personal humano que atendía en el punto de venta”, señaló la federación.

Según se conoció, decenas de aficionados acamparon frente a la agencia bancaria durante tres días para obtener entradas para los partidos contra Panamá y Surinam.

Ambos encuentros corresponden a las jornadas cinco y seis de la última fase de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial del 2026. Guatemala enfrentará a sus rivales en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde se espera un lleno total y un ambiente electrizante.

La expectativa es alta. La Azul y Blanco llega a esta instancia con cinco puntos acumulados, producto de dos empates, una derrota y una victoria —esta última conseguida en la jornada anterior—, lo que ha renovado las esperanzas de miles de aficionados.