Futbol en Semana Santa: La programación y calendario de la Liga Nacional

La Semana Santa 2025 está a la vuelta de la esquina y mientras muchas personas ya están pensando en tomarse unos días de relajación y de desconexión, el futbol no para ya que hay programados varios partidos de la Liga Nacional de futbol de Guatemala.

La Semana Santa 2025 arrancará oficialmente el domingo 13 de abril de 2025 y culminará el día 20, y en medio de esos días se jugarán hasta tres jornadas del torneo local.

Uno de los partidos más atractivos que se llevarán a cabo durante la Semana Santa será el clásico nacional que protagonizarán Comunicaciones y Municipal en la fecha 20.

Mientras que la jornada 19 también contará con duelos llamativos como el Xelajú MC contra Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.

Partidos y programación de la Liga Nacional en Semana Santa 2025

El primer partido de la Liga Nacional que se jugará en Semana Santa será el Mixco vs Municipal el domingo 13 de abril en el estadio Santo Domingo a las 14.45 horas.

Ese mismo día se celebrarán también dos encuentros más, uno a las 16.30 que protagonizarán Guastatoya y Xelajú MC, y el otro será a las 19.00 entre Xinabajul Huehue y Malacateco.

Les compartimos la programación oficial de la séptima jornada de la segunda vuelta del Torneo #Clausura2025 de la #LigaGuateBanrural.



🤑 @BetcrisGuate I ⚽️ @MoltenGT I 🏦 @banruralgt pic.twitter.com/C8wSjc4EVR — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) April 10, 2025

Cabe resaltar que estos enfrentamientos corresponden a la jornada 18, la cual iniciará un día antes, el sábado 12 de abril con dos partidos: Comunicaciones vs Achuapa (17.00) y un Antigua GFC vs Cobán Imperial (19.00).

La acción en Semana Santa en la Liga Nacional continuará el miércoles 16 de abril y el jueves 17.

Achuapa iniciará la actividad contra Marquense a las 15.00, mientras que Xinabajul y Antigua darán continuidad a las 18.00. Malacateco y Mixco complementarán a las 20.00.

El jueves será el turno del Municipal vs Guastatoya (15.00) y Xelajú MC y Comunicaciones (20.00) darán por concluida la actividad de la fecha 19.

Finalmente, el futbol en Semana Santa concluirá el con la celebración de la jornada 20 que tiene los siguientes duelos programados:

Cobán Imperial vs Achuapa (19 abril, 15.00), Mixco vs Xinabajul Huehue (20 abril, 15.00), Comunicaciones vs Municipal (20 abril, 17.00) y Marquense vs Xelajú MC (20 abril, 19.00).