Ganó Mixco 2-0 y está en Semifinales

El excelente rendimiento de Mixco fue clave para obtener un triunfo de 2 a 0 ante Cobán I. en Municipal de Mixco, en el emocionante encuentro de la llave 4 del Clausura. Esteban Garcia fue el encargado de romper el empate al minuto 43 del segundo tiempo, mientras que Manuel Moreno amplió la brecha en el minuto 45 de la misma etapa, asegurando así el triunfo para Mixco.

La figura del encuentro fue Manuel Moreno. El defensor de Mixco fue importante debido a que convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en Municipal de Mixco fue Esteban Garcia. El delantero de Mixco convirtió 1 gol.

El entrenador de Mixco, Fabricio Benítez, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González y Jeshua Urizar en la línea defensiva; Kener Lemus, Christian Ojeda y Yonathan Pozuelos en el medio; y Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Martín García se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto y Thales Moreira en defensa; Byron Leal, Javier Estrada y Ángel Cabrera en la mitad de cancha; y Oscar Mejía, Janderson Pereira y Uri Amaral en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

En el partido de vuelta por del Clausura, Mixco se metió en Semifinales y terminó con el sueño de Cobán I..

Cambios en Mixco

22′ 1T – Salió Kennedy Rocha por José Bolaños

52′ 2T – Salió Christian Ojeda por Gabriel Arce

53′ 2T – Salieron Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia y Uri Amaral por Blady Aldana

65′ 2T – Salieron Kener Lemus por Esnaydi Zúñiga y Jeshua Urizar por Juan Mancilla

Amonestado en Mixco:

40′ 1T Yonathan Pozuelos

Expulsado en Mixco:

34′ 2T Óscar González (Roja directa)

Cambios en Cobán Imperial

15′ 1T – Salió Javier Estrada por Selvin Tení

54′ 2T – Salió Ángel Cabrera por Marco Rivas

85′ 2T – Salió Janderson Pereira por Carlos Monges

Amonestados en Cobán Imperial:

44′ 1T Janderson Pereira y 48′ 2T Thales Moreira

Expulsado en Cobán Imperial: