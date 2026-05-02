Ganó Mixco 2-0 y está en Semifinales

La figura del encuentro fue Manuel Moreno. El defensor de Mixco fue importante debido a que convirtió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en Municipal de Mixco fue Esteban Garcia. El delantero de Mixco convirtió 1 gol.
El entrenador de Mixco, Fabricio Benítez, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González y Jeshua Urizar en la línea defensiva; Kener Lemus, Christian Ojeda y Yonathan Pozuelos en el medio; y Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Martín García se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto y Thales Moreira en defensa; Byron Leal, Javier Estrada y Ángel Cabrera en la mitad de cancha; y Oscar Mejía, Janderson Pereira y Uri Amaral en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.
En el partido de vuelta por del Clausura, Mixco se metió en Semifinales y terminó con el sueño de Cobán I..
Cambios en Mixco
- 22′ 1T – Salió Kennedy Rocha por José Bolaños
- 52′ 2T – Salió Christian Ojeda por Gabriel Arce
- 53′ 2T – Salieron Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia y Uri Amaral por Blady Aldana
- 65′ 2T – Salieron Kener Lemus por Esnaydi Zúñiga y Jeshua Urizar por Juan Mancilla
Amonestado en Mixco:
- 40′ 1T Yonathan Pozuelos
Expulsado en Mixco:
- 34′ 2T Óscar González (Roja directa)
Cambios en Cobán Imperial
- 15′ 1T – Salió Javier Estrada por Selvin Tení
- 54′ 2T – Salió Ángel Cabrera por Marco Rivas
- 85′ 2T – Salió Janderson Pereira por Carlos Monges
Amonestados en Cobán Imperial:
- 44′ 1T Janderson Pereira y 48′ 2T Thales Moreira
Expulsado en Cobán Imperial:
- 12′ 1T Marcos Acosta (Roja directa)