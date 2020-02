Gerardo Gordillo integra el once ideal de la Liga de Campeones de la Concacaf

La Concacaf publicó a los once futbolistas que más destacaron en los juegos de ida de los octavos de final, entre ellos aparece un guatemalteco Gerardo Gordillo anotador del gol de los albos frente a ‘las Águilas’ (1-1).

Entre la elección domina el Alianza con dos futbolistas Felipe Ponce y Oswaldo Blanco, ello tras la victoria de 2-1 frente a Tigres de México. Del América aparece Sebastián Córdova, también anotador en el duelo frente a los cremas.

La madrugada del jueves se sintió larga; la euforia continuaba y era imposible cerrar los ojos y descansar. Aún quedaban dos episodios que se mantenían en la mente, uno era el de su primer gol al América y el otro, la anotación que significó el empate para Comunicaciones en la Liga de Campeones de la Concacaf, en el cierre del partido.

La historia de Gerardo Gordillo frente al América es de esas que están destinadas. Desde el día que se celebró el sorteo y los cremas conocieron a su rival, el defensa se ilusionó con la serie. Observó todos los partidos que pudo del América, pues tenía claro que era un rival de mucho peligro.

Estar en la banca crema en algunos partidos del Clausura 2020 no lo desanimó; al contrario, tenía el presentimiento de que jugaría contra las águilas.

Compartir habitación con el costarricense Michael Umaña durante la concentración le ayudó a canalizar la energía y el día pasó muy rápido. Llegaba el encuentro esperado.

