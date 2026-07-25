Malacateco rescató un empate agónico ante Cobán Imperial en el arranque del Apertura 2026

Malacateco no se rindió. Los Toros rescataron un empate 1-1 ante Cobán Imperial en el estadio Santa Lucía en el cierre de la primera jornada del Torneo Apertura 2026 gracias a un gol de Roberto Meneses al minuto 85 que evitó la derrota de los locales en un partido donde Cobán había sido más efectivo pese a tener menos posesión del balón.

El primer tiempo fue dominado por Malacateco que tuvo el control del juego desde los primeros minutos pero sin lograr incomodar con claridad al guardameta Tomás Casas. Cobán apostó por un bloque defensivo ordenado y presión alta en el inicio esperando su oportunidad para golpear al contragolpe.

El gol cobaneño llegó al minuto 37 cuando Brian Calabrese sacó un tiro centro que Kenneth Valdez llegó a rematar para poner el 1-0. Fue prácticamente la única llegada clara de los Príncipes del Norte en el primer tiempo pero la aprovecharon a la perfección para irse al descanso con ventaja.

PL / Cobán Imperial

Malacateco buscó el empate

En el segundo tiempo Malacateco salió con todo en busca del empate con varios cambios ofensivos que le dieron mayor profundidad en el ataque. Los Toros llegaron con peligro en varias ocasiones pero Casas respondió con intervenciones clave para mantener la ventaja cobaneña durante gran parte del complemento.

Cobán defendió con orden y frialdad durante la mayor parte del segundo tiempo pero no pudo sostener el resultado hasta el final. Al minuto 85 Roberto Meneses encontró el gol del empate para los locales que habían insistido durante todo el complemento sin encontrar el camino al arco visitante.

El empate final dejó a ambos equipos con un punto cada uno en el arranque del Apertura 2026 en lo que fue un resultado justo para Malacateco que dominó el partido pero injusto para Cobán Imperial que había sido más efectivo y estuvo cerca de llevarse los tres puntos del estadio Santa Lucía en su debut del torneo bajo la dirección de Ramiro Cepeda.